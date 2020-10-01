Поліція Одеської області кинулася на пошуки 15-річної Семерюк Юлії, яка пішла в школу і пропала

Як повідомили в регіональному управлінні відомства, про зникнення дочки в поліцію заявила мати дівчинки, передає Politeka.net

За словами матері, її дочка пішла рано вранці 29 вересня в школу в селі Барабої Овідіопольського району і по дорозі пропала.

До пошуків дівчинки-підлітка були залучені поліцейські, кінологи зі службовими собаками, нацгвардійці та місцеві жителі. Після обстеження території біля школи був виявлений мобільний телефон зниклої.

За попередньою інформацією, неповнолітня попрямувала до Одеси, при собі вона мала рожевий пакет з одягом, в який переодягалася.

Камери спостереження зафіксували схожу на неї дівчинку в зеленій сукні на вулиці Дальницькій кут Балківській.

При ній також може бути сорочка в чорну клітку, чорні джинси, блакитні шорти, туніка чорна (схожа на сарафан), туфлі чорні і туфлі на підборах.

Зріст дівчинки 165 см, середньої статури, очі сірі, зліва не обличчі родимка, на правій нозі родима пляма.

Поліцейські опитують автоперевізників, продавців магазинів, працівників АЗС та ін. всіх, чия інформація може допомогти в пошуку зниклої і повернути дівчинку в сім'ю, просять повідомити про це за телефонами: 102, (097) 233-99-25, (097) 305-21-69.

До цього ми повідомляли, що минулого тижня в Одеській області пропали 16 дітей.

Як передає Politeka.net, саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 21 по 27 вересня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.

У поліції вказали, що всі вони були знайдені і повернуті батькам.

Крім того, за цей період зафіксовано 21 нещасний випадок з дітьми.

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