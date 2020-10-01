В Одеській області продовжують фіксувати погіршення епідеміологічної ситуації з китайським вірусом

Про це повідомила РНБО, передає Politeka.net

Станом на ранок, 1 жовтня в регіоні виявлено 260 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих досягло 13789.

За минулу добу 5 пацієнтів не впоралися з хворобою і померли. Всього летальних випадків за час епідемії-208. Видужали вже 2550 осіб, тих хто хворіє на даний момент - 11031 і у 15313 осіб підозрюють наявність китайської інфекції.

До цього ми повідомляли, Одесу назвали новим центром поширення епідемії китайського вірусу в Європі, як до цього було з Уханем.

До такої думки прийшли журналісти всесвітньо відомого американського видання The Washington Post.

Все літо майже у всіх нічних клубах Одеси проходили багатолюдні вечірки і це призвело до спалаху захворюваності по всій країні, так як туристи поверталися додому і привозили інфекцію.

У статті журналісти описали один з випадків з одеським таксистом Ігорем Трофимчуком, який організував святкування дня народження своєї мами в санаторії Затоки.

Під час іменин Літня жінка підхопила небезпечну недугу і померла від запалення легенів через кілька тижнів. Сам Ігор теж заразився вірусом, але вижив.

Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одеській області, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.