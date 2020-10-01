В Одесі сталася серйозна аварія за участю трьох іномарок, є постраждалі
Подробиці повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net.
Як розповіли копи, пізно ввечері на Люстдорфській дорозі зіткнулися три автомобілі Kia, Citroen і Toyota.
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За їхніми відомостями, водій Kia хотів об'їхати швидку, яка зупинилася перед пішохідним переходом. Але автомобіль зіткнувся з Citroen, який вдарив Toyota.
В результаті ДТП постраждали чотири людини серед них: пасажир Kia, водій Citroen і водій і пасажир Toyota.
Не так давно ми повідомляли, що під Одесою компанія молодих людей на іномарці потрапила в ДТП з трагічними наслідками.
Аварія трапилася біля Одеського промринку "сьомий кілометр" в Овідіопольському районі.
Копи розповіли, що 21-річний водій автомобіля Toyota Cresta не впорався з керуванням, в результаті машина злетіла в кювет, а потім перекинулася. У той момент в салоні перебувала молода компанія з шести чоловік, всім було від 18 до 21 року.
Від удару 18-річний пасажир автомобіля загинув на місці, 19-річний помер у лікарні. Решта хлопців вижили, але знаходяться з різними травмами в лікарні.
Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії
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