В Одесі сталася серйозна аварія за участю трьох іномарок, є постраждалі

Подробиці повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net.

Як розповіли копи, пізно ввечері на Люстдорфській дорозі зіткнулися три автомобілі Kia, Citroen і Toyota.

За їхніми відомостями, водій Kia хотів об'їхати швидку, яка зупинилася перед пішохідним переходом. Але автомобіль зіткнувся з Citroen, який вдарив Toyota.

В результаті ДТП постраждали чотири людини серед них: пасажир Kia, водій Citroen і водій і пасажир Toyota.

Не так давно ми повідомляли, що під Одесою компанія молодих людей на іномарці потрапила в ДТП з трагічними наслідками.

Аварія трапилася біля Одеського промринку "сьомий кілометр" в Овідіопольському районі.

Копи розповіли, що 21-річний водій автомобіля Toyota Cresta не впорався з керуванням, в результаті машина злетіла в кювет, а потім перекинулася. У той момент в салоні перебувала молода компанія з шести чоловік, всім було від 18 до 21 року.

Від удару 18-річний пасажир автомобіля загинув на місці, 19-річний помер у лікарні. Решта хлопців вижили, але знаходяться з різними травмами в лікарні.

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