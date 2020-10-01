Напередодні виборів одеські поліцейські і нацгвардійці провели спеціальні навчання

Щоб перевірити готовність особового складу до несення служби в умовах виборчого процесу та реагування на можливі ускладнення оперативної обстановки були проведені спільні тактичні тренування силовиків в Одесі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП (щоб переглянути відео, доскрролльте сторінку до кінця).

Зазначається, що тактичні навички відпрацьовували поліцейські Суворовського, Малиновського, Портофранківського, Лиманського, Роздільнянського відділів та відділень, а також військовослужбовці Національної гвардії. Решта територіальних підрозділів поліції області взяли участь у навчаннях у режимі онлайн-конференції.

Раніше ми писали що масштабні навчання з танками і артилерією провела Одеська бригада.

Відзначається, що навчання 35-а окремої бригада морської піхоти проходили на одному з полігонів в Херсонській області.

У них взяли участі всі підрозділи з'єднання, включаючи танковий батальйон.

В ході навчань бійці морської піхоти відпрацювали наступальні дії в урбанізованій місцевості з використанням важкої броньованої техніки під прикриттям артилерії і засобів ППО.

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