Небайдужа одеситка забила тривогу, коли побачила маленького хлопчика, який гуляв сам по собі в парку

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

Жінка перехожа звернула увагу, що маленька дитина гуляє без супроводу дорослих парком. Коли вона підійшла до нього, то з'ясувала, що йому 5 років і звуть хлопчика Єгор. Вона подзвонила в поліцію.

Через якийсь час до правоохоронців звернулася стривожена жінка з трьома дітьми і повідомила, що втратила хлопчика.

Вона розповіла, що Єгор – син сусідки, він прийшов з нею. Дитина грала і на мить вона випустила його з уваги. Коли ж помітила, що хлопчика немає, намагалася розшукати його самостійно. Батьки дозволили їй взяти дітей і погуляти по парку.

Інспектори зв'язалися з мамою, яка відразу виїхала на місце. Мати розповіла, що сусідка раніше водила дітей на підготовчі курси в школу.

Не так давно ми повідомляли, що дитина бігала брудна і голодна вулицями Одеси поки його мати в п'яному угарі спала під лавкою.

Інцидент стався в неділю ввечері 20 вересня на вулиці Іцхака Рабіна на Черемушках.

Перехожим стало шкода хлопчика, і вони викликали правоохоронців.

Як розповіли в патрульній поліції, коли вони прибули на місце виклику, п'яна жінка лежала без свідомості, а поруч був маленький брудний хлопчик. Дитина розповіла поліцейським, що йому 5 років, його звуть Ромчик і разом з мамою він живе в полі. Малюк був голодний і просив пити. Патрульні нагодували та напоїли хлопчика, а також викликали "швидку" для надання медичної допомоги дитині та жінці.

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