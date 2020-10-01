Одесу продовжує лихоманити через карантинні обмеження в громадському транспорті

Стрімке поширення китайського вірусу серед одеситів стало приводом до того, що пасажирів у транспорті можна перевозити тільки в масках і на сидячих місцях.

Якщо раніше маршрутки, тролейбуси і трамваї перевозили стоячих пасажирів і на це все закривали очі, то останні тижні поліція почала масово штрафувати водіїв маршруток і ті суворо обмежили кількість місць в салоні і стали брати тільки сидячих. За ними стали водії тролейбусів і трамваїв, а також автобусів.

Журналіст місцевого видання показали, як в Одесі дотримуються карантину.

Так, наприклад, в районі ринку "Привоз" вранці панує транспортний ажіотаж. На зупинках чергують співробітники "Одесміськелектротрансу". Між людьми періодично спалахують конфлікти, так як багато хто намагається позачергово зайняти місця у вагоні.

О 8 ранку на 11 станції Великого Фонтану людей було менше, ніж місця в салоні і зайшли всі. На 9 станції місць у вагоні вже не було, і він безупинно їхав до 6 станцій, поки не з'явилися пасажири на висадку. Вийшло 3 людини і спробували зайти 6-8, але їх зупинила водій.

"Тільки три місця!"- підвищивши тон сказала жінка. Двері зачинилися і трамвай поїхав далі.

Тролейбуси з 5-ї фонтану були без вільних місць. Пенсіонери намагалися прорватися, просили водія одну зупинку, але у відповідь отримували " а штраф 17 тисяч заплатите?» Змирилися, вийшли і подивилися на забиті до країв маршрутки.

"Ось така справедливість, карантин цей. Чому на день міста дозволили собі концерт, а тепер народ страждай», — обурюються одесити.

На Старосінній-велика черга, протягом 20 хвилин не було жодного вагона. Причина-в ДТП на Люстдорфській дорозі. По гучномовцю обіцяли скоро відновити рух.

Через 20 хвилин очікування приїхав перший трамвай. Люди всім натовпом кинулися до нього, але водій переконала народ не нервувати і почекати наступні 6 складів, які йдуть один за іншим.

Станом на ранок, 1 жовтня в регіоні виявлено 260 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих досягло 13789.

За минулу добу 5 пацієнтів не впоралися з хворобою і померли. Всього летальних випадків за час епідемії-208. Видужали вже 2550 осіб, тих хто хворіє на даний момент - 11031 і у 15313 осіб підозрюють наявність китайської інфекції.

Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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