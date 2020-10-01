Американські ЗМІ назвали Одесу центром поширення китайського вірусу в Європі

До такої думки прийшли журналісти відомого американського видання The Washington Post і описали ситуацію у своїй новій статті, пише Politeka.net

Вони звернули увагу, що протягом літа майже у всіх нічних клубах Одеси проходили багатолюдні вечірки і це призвело до спалаху захворюваності по всій країні, так як туристи поверталися додому і привозили інфекцію.

Публікація викликала жваву дискусію в соцмережах, особливо серед одеситів. Читачі не пошкодували сарказму.

«А з приводу covida-так він на кожному кроці, через одного! І це цілком нормальна правда! Просто не всі визнають!!»,

«У одеситів по ходу міцний імунітет гості міста хворіють і розвозять цю заразу а одеситів не чого не бере »,

"Все літо всі пляжі забиті були відпочиваючими і нічого а зараз знову почали брехати, звичайна застуда з похолоданнями задовбали вже самі будинки лечемся лікарі нам вже не потрібні вони сидять для краси.»,

"Цікаво, хто назвав? Приперлися, все літо свинячили і в місті, і на пляжі, відпочивали, а тепер... Здрасти, приїхали. Якщо у тебе є голова і ти думаєш про наслідки, навряд чи поїдеш. Т. ч. невідомо, хто розсадник і хто потерпілий!»,

"Що за маячня????? В Одесі більше 1 млн жителів, з яких майже 200 людей померло!!!! Це навіть не крапля в морі!!! І тим більше відомі випадки, коли рідним здорових померлих пропонували нормальні суми грошей, щоб записати це як ковід»,

"Взагалі поки туристи не поприпиралися у нас все було тип-топ....понавозили нам зарази, а тепер розповідають казки....Ось і нічого сюди їхати більше!!»,

"Наша влада вважає що Ковід в Одесі живе в міському транспорті)))... а ось в кілометрових чергах на зупинках, де люди годинами чекають маршрутки і трамваї його просто немає і не може бути)))))»,

"Ну та звичайно Одеса-китайці тільки у нас в місті більше ні де їх немає ??? Вони як прусаки по всьому світу бігають !!!» ,- пишуть в мережі.

Станом на ранок, 1 жовтня в регіоні виявлено 260 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих досягло 13789.

За минулу добу 5 пацієнтів не впоралися з хворобою і померли. Всього летальних випадків за час епідемії-208. Видужали вже 2550 осіб, тих хто хворіє на даний момент - 11031 і у 15313 осіб підозрюють наявність китайської інфекції.