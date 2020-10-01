Люди розбили обличчя, носи і отримали травми голови

В Одесі зіткнулися дві маршрутки

Аварія сталася, в четвер, 1 жовтня, узвозі Марінеско. Про це повідомили в одеській патрульній поліції, передає Politeka.net

За попередніми даними, водій маршрутки не врахував дистанцію і не зміг вибрати безпечну швидкість, через що сталося зіткнення.

В результаті ДТП є постраждалі. На місці події працювала поліція і медики швидкої допомоги. 5 осіб відвезли в лікарню.

Як розповіли очевидці, багато пасажирів маршруток отримали травми-забої голови, обличчя, розбиті носи.

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Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17. Кадри руйнівної ДТП показали місцеві журналісти.

Повідомляється, що вагон протаранив бетонну електроопору.

Від сильного удару зім'яло всю водійську кабіну.

В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.

Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.

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