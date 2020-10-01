В Одесі зіткнулися дві маршрутки
Аварія сталася, в четвер, 1 жовтня, узвозі Марінеско. Про це повідомили в одеській патрульній поліції, передає Politeka.net
За попередніми даними, водій маршрутки не врахував дистанцію і не зміг вибрати безпечну швидкість, через що сталося зіткнення.
Як виглядають батьки Тіни Кароль, з якими у неї непрості стосунки: "Я дружу з усіма, але..."
У Мережі розсекретили жінку, на яку росте схожою дочка Галкіна, всі ахнули: "Ліза - копія..."
Порошенко серйозно хворий, термінова заява: що відомо
Екстрена госпіталізація Кіркорова: сумний співак в майці та шортах вразив заявою
В результаті ДТП є постраждалі. На місці події працювала поліція і медики швидкої допомоги. 5 осіб відвезли в лікарню.
Як розповіли очевидці, багато пасажирів маршруток отримали травми-забої голови, обличчя, розбиті носи.
До цього ми повідомляли, що в Одесі новенький трамвай з пасажирами злетів з рейок і розбився об стовп
Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17. Кадри руйнівної ДТП показали місцеві журналісти.
Повідомляється, що вагон протаранив бетонну електроопору.
Від сильного удару зім'яло всю водійську кабіну.
В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.
Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.
Нагадаємо що транспортний колапс скував Одесу, відео: "люди б'ються на вході"
Як повідомляла Politeka, водіїв попередили про небезпеку на трасі Одеса-Київ: "вже з 29 вересня..."
Також Politeka писала, що гігантські черги вишикувалися в Одесі, поліція вийшла на полювання: "людей просять закривати..."