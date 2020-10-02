Що очікувати від погоди в п'ятницю

У п'ятницю 2 жовтня в Одесі очікуються опади, а також похолодання

Про це попередили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з прогнозом, в Одесі весь час стоятиме похмура погода, вдень хмари ненадовго розсіяться, щоб ввечері знову з'явитися. Вночі, можливо, пройде дощ. З ранку і до завершення дня синоптики опадів не прогнозують.

Вітер південний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі на градусниках покаже +12 +14, вдень+19 + 21 градусів.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 9-14 градусів, вдень 19-24 градусів.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Раніше ми повідомляли що негода, яка вирувала в Одеській області, встигла накоїти лиха.

Так, стало відомо, що від під час грози блискавка влучила в купол старовинного храму і він загорівся. НП сталася вранці на вихідних в селі Гетьманівка Савранського району.

За інформацією управління ДСНС в Одеській області, рятувальники після отримання сигналу про те, що трапилося швидко прибули на місце, впоралися з вогнем і не дали йому охопити весь храм.

На щастя, ніхто не постраждав, внутрішні приміщення храму вціліли.

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