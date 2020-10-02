В Одеській області продовжує спостерігатися стрімке зростання хворих на китайську інфекцію

Нові дані оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net.

Як стало відомо, за минулу добу додалося ще 280 нових випадків зараження, всього за час пандемії число інфікованих людей досягло 14069 на території Одеського регіону.

Вчора від китайського вірусу померли 3 людини. За весь час епідемії від інфекції померло 211 жителів Одещини.

Також повідомляється, що 2555 одужали, 11303 хворіють на даний момент і у 15573 підозрюють китайський вірус.

Треба відзначити, стрімке поширення інфекції серед одеситів стало приводом до того, що пасажирів у транспорті можна перевозити тільки в масках і на сидячих місцях.

Так, наприклад, в районі ринку "Привоз" вранці панує транспортний ажіотаж. На зупинках чергують співробітники "Одесміськелектротрансу". Між людьми періодично спалахують конфлікти, так як багато хто намагається позачергово зайняти місця у вагоні.

Тим часом американські ЗМІ назвали Одесу центром поширення китайського вірусу в Європі.

До такої думки прийшли журналісти відомого видання The Washington Post і описали ситуацію в своїй новій статті.

Вони звернули увагу, що протягом літа майже у всіх нічних клубах Одеси проходили багатолюдні вечірки і це призвело до спалаху захворюваності по всій країні, так як туристи поверталися додому і привозили інфекцію.

Нагадаємо, що центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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