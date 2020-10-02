Під час дощу в Одеській області був затоплений популярний супермаркет
Це сталося на вихідних в Біляївці в магазині торгової мережі "АТБ", повідомив очевидець Юрій Сатурмін, оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За словами чоловіка, коли потоки води хлинули і стали затоплювати підлогу магазину, то це шокувало покупців.
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При чому більшість співробітників, зазначив очевидець, продовжили працювати як ні в чому не бувало.
"Лише один працівник (точніше працівниця) магазину кинулася на боротьбу зі стихією. Спочатку вона застосувала старий дідівський спосіб. Але побачивши, що цей спосіб неефективний застосувала сучасну техніку і почала виводити покупців з магазину", - розповів він.
Не так давно ми повідомляли, що під час грози блискавка влучила в купол старовинного храму і він загорівся. НП сталася вранці на вихідних в селі Гетьманівка Савранського району.
За інформацією управління ДСНС в Одеській області, рятувальники після отримання сигналу про те, що трапилося швидко прибули на місце, впоралися з вогнем і не дали йому охопити весь храм.
На щастя, ніхто не постраждав, внутрішні приміщення храму вціліли.
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