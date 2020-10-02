Під час дощу в Одеській області був затоплений популярний супермаркет

Це сталося на вихідних в Біляївці в магазині торгової мережі "АТБ", повідомив очевидець Юрій Сатурмін, оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами чоловіка, коли потоки води хлинули і стали затоплювати підлогу магазину, то це шокувало покупців.

При чому більшість співробітників, зазначив очевидець, продовжили працювати як ні в чому не бувало.

"Лише один працівник (точніше працівниця) магазину кинулася на боротьбу зі стихією. Спочатку вона застосувала старий дідівський спосіб. Але побачивши, що цей спосіб неефективний застосувала сучасну техніку і почала виводити покупців з магазину", - розповів він.

Не так давно ми повідомляли, що під час грози блискавка влучила в купол старовинного храму і він загорівся. НП сталася вранці на вихідних в селі Гетьманівка Савранського району.

За інформацією управління ДСНС в Одеській області, рятувальники після отримання сигналу про те, що трапилося швидко прибули на місце, впоралися з вогнем і не дали йому охопити весь храм.

На щастя, ніхто не постраждав, внутрішні приміщення храму вціліли.

Это произошло вчера. Небольшой, редкий в этих местах осенний дождик поверг покупателей магазина АТБ Беляевка в шок. Вода... Gepostet von Юрий Сатурмин am Mittwoch, 30. September 2020

Нагадаємо, що новий циклон накриє Одесу, погода різко зіпсується: затяжні дощі і не тільки

А ще Politeka писала, що погода покаже свій мерзенний характер Одесі: синоптики видали прогноз на 2 жовтня

Також Politeka повідомляла, що смерч пронісся по Одесі: відео аномальної стихії