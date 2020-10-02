В Одесі побилися водій маршрутки і пасажир

Конфлікт розгорівся в маршрутці №149 у четвер, 1 жовтня. Про це повідомили свідки того, що сталося в телеграм-каналі Odessa-Info, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Приводом для бійки стало те, що молодий чоловік відмовився платити за проїзд і показав посвідчення учасника бойових дій.

Однак водій засумнівався в достовірності документа, він попросив хлопця заплатити за проїзд 7 гривень і понеслося.

"Почалася перепалка, хлопець вдарив водія, потім дістав пістолет. Пересмикнувши затвор, почав погрожувати, потім вони вийшли-і хлопець знову почав бити водія ... тепер можна і кулю схопити за 7 грн", - розповіли очевидці.

До цього ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися дві маршрутки.

Аварія сталася того ж дня на спуску Марінеско. Про це повідомили в Одеській патрульній поліції.

За попередніми даними, водій маршрутки не врахував дистанцію і не зміг вибрати безпечну швидкість, через що сталося зіткнення.

В результаті ДТП є постраждалі. На місці події працювала поліція і медики швидкої допомоги. 5 осіб відвезли в лікарню.

Як розповіли очевидці, багато пасажирів маршруток отримали травми-забої голови, обличчя, розбиті носи.

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