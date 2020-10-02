В Одесі побилися водій маршрутки і пасажир
Конфлікт розгорівся в маршрутці №149 у четвер, 1 жовтня. Про це повідомили свідки того, що сталося в телеграм-каналі Odessa-Info, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Приводом для бійки стало те, що молодий чоловік відмовився платити за проїзд і показав посвідчення учасника бойових дій.
Однак водій засумнівався в достовірності документа, він попросив хлопця заплатити за проїзд 7 гривень і понеслося.
"Почалася перепалка, хлопець вдарив водія, потім дістав пістолет. Пересмикнувши затвор, почав погрожувати, потім вони вийшли-і хлопець знову почав бити водія ... тепер можна і кулю схопити за 7 грн", - розповіли очевидці.
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До цього ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися дві маршрутки.
Аварія сталася того ж дня на спуску Марінеско. Про це повідомили в Одеській патрульній поліції.
За попередніми даними, водій маршрутки не врахував дистанцію і не зміг вибрати безпечну швидкість, через що сталося зіткнення.
В результаті ДТП є постраждалі. На місці події працювала поліція і медики швидкої допомоги. 5 осіб відвезли в лікарню.
Як розповіли очевидці, багато пасажирів маршруток отримали травми-забої голови, обличчя, розбиті носи.
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