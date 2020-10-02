Під Одесою працівниця обмінника привласнила велику суму грошей, а потім намагалася підставити своїх колег

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в регіональному управлінні поліції.

У місті Южному протягом тривалого часу 39-річний касир пункту обміну валют брала з каси суми в гривні та іноземній валюті.

За версією слідства, загальна сума збитків склала понад 200 тисяч грн.

Щоб її не запідозрили, наприкінці робочої зміни жінка компенсувала нестачу за рахунок грошей з каси своїх колег, до якої теж мала доступ.

Поліцейські оголосили їй підозру за частиною 1 ст.191 КК України — «розкрадання, привласнення коштів».

До цього ми повідомляли, що в Одесі жінку підозрюють у шахрайстві з соціальними виплатами.

Справа вся в тому, що 35-річна одеситка оформила документи на отримання грошової допомоги від держави для своєї нібито малозабезпеченої сім'ї, хоча вона такою не була. Перед цим її чоловік отримав у спадок нерухомість і жінка цілеспрямовано про це промовчала, щоб не втратити права на виплати.

У поліції зазначили, що протягом декількох місяців пішла городянка отримала близько 100 - тисяч гривень, при цьому жінка здійснювала дорогі покупки.

Незабаром обман був розкритий співробітниками Державної установи, які виявили невідповідності в доходах.

Вони сповістили про це в правоохоронні органи.

Дії одеситки кваліфікували як шахрайство. Тепер жінці загрожує штраф, виправні роботи або навіть в'язниця на строк до трьох років.

Нагадаємо, що Одеська аферистка придумала спосіб, як не платити за товар в супермаркетах, фото: "просто підмінила..."

Як повідомляла Politeka, "Укрзалізниця" провернула грандіозну аферу на Одещині, фото: "гроші знайшли в холодильнику

Також Politeka писала, що "Укрзалізниця" вляпалася в скандал зі зливом палива на Одещині, фото: "замішані депутати і чиновники"