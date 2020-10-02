Передвиборчі пристрасті розпалюються в Одеській області
Чим ближче вибори, тим більше ми дізнаємося цікавого про їх учасників.
Так, наприклад, чиновник мерії Подольська попався на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил. Його викрили співробітники СБУ, повідомляє прес-служба відомства, передає Politeka.net
Було встановлено, що організатором підкупу є депутат Подільської міськради, який одночасно обіймає посаду начальника одного з управлінь мерії Подольська.
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Місцевий депутат запропонував члену міськвиборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політсили, а також забезпечити позитивне голосування з "потрібних" питань.
Згідно з інформацією, дії депутата координував один з керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси в регіоні з чинним нардепом України.
"Перемога на виборах до Подільської міськради має сприяти "розвитку" їхнього бізнесу", – повідомили у прес-центрі СБУ.
Спецслужби затримали керівника управління мерії в Подільську при передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.
Триває досудове розслідування за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
До цього ми повідомляли, що під час передвиборної гонки в Одесі виявилися клони Олега Філімонова, Володимира Зеленського та Михайла Саакашвілі.
Зокрема, до участі в місцевих виборах територіальна виборча комісія допустила чотири однофамільця кандидата від Слуги народу Олега Філімонова, дві тезки президента Володимира Зеленського і одного, як виявилося липового, Міхеїла Саакашвілі.
У той же час, за інформацією видання, клону чинного мера Геннадія Труханова реєструвати відмовилися.
Нагадаємо, що Труханов уникає спілкування з одеситами напередодні виборів: у мера "знайшли" виправдання.
Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися в Одесі, в хід пішли фаєра, відео: "Труханов поверни..."
Також Politeka писала, що соратник Труханова придумав, чим підкуповувати виборців в Одесі, фото: "дешевше гречки"