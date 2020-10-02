У дельфінарії Одеси відбулося поповнення-народилося дельфінятко

Радісною звісткою поділилися співробітники дельфінарію "Немо" на сторінках соцмереж. Також вони зняли на відео малюка, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

У дельфінарії розповіли, що дитинча відчуває себе добре і весь час плаває поруч зі своєю мамою Крихіткою, яка оточила дельфінятко турботою і любов'ю і не відпливає від нього ні на хвилину. Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом сімейства.

Ім'я дельфіненку поки не дали.

Також стало відомо, що це вже 33-й малюк в мережі дельфінаріїв «Немо».

Користувачі в соцмережах тут же почали коментувати народження дитинчати і вітати дельфінарій з поповненням.

"Клас, такий славний Дельфінятко!!! Здоров'я йому, дуже хочеться побачити його незабаром на поданні))»,

"Який красень»,

"Яка принадність »,

"Яке диво, не перестаємо дивуватися, чудеса поруч з нами », «наші привітання», - пишуть в мережі.

Спешим поделиться с Вами радостной новостью!☺️ В одесском дельфинарии родился дельфиненок и сам сделал первый вдох. Это уже 33-ий малыш в сети дельфинариев NEMO!😍 Наш милый малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой Крохой!❤️ Кроха окружила заботой и любовью своего ребёнка и не отплывает от него ни на минутку! Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают маме в заботе о маленьком дельфине🐬 А Вы хотите увидеть маленького дельфина?❤️ Ждём Вас в дельфинарии NEMO! Gepostet von Дельфинарий Немо am Mittwoch, 30. September 2020

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