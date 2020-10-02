У дельфінарії Одеси відбулося поповнення-народилося дельфінятко
Радісною звісткою поділилися співробітники дельфінарію "Немо" на сторінках соцмереж. Також вони зняли на відео малюка, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)
У дельфінарії розповіли, що дитинча відчуває себе добре і весь час плаває поруч зі своєю мамою Крихіткою, яка оточила дельфінятко турботою і любов'ю і не відпливає від нього ні на хвилину. Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом сімейства.
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Ім'я дельфіненку поки не дали.
Також стало відомо, що це вже 33-й малюк в мережі дельфінаріїв «Немо».
Користувачі в соцмережах тут же почали коментувати народження дитинчати і вітати дельфінарій з поповненням.
"Клас, такий славний Дельфінятко!!! Здоров'я йому, дуже хочеться побачити його незабаром на поданні))»,
"Який красень»,
"Яка принадність »,
"Яке диво, не перестаємо дивуватися, чудеса поруч з нами », «наші привітання», - пишуть в мережі.
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