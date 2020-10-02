В Одеській області з кожним днем виявляють нові випадки зараження китайським вірусом серед школярів

Якщо на початку вересня реєструвалися поодинокі випадки серед дітей, то зараз ця цифра сягає 30 щодня. Про це в ході брифінгу розповів головний санітарний лікар області Віталій Гончаров, передає Politeka.net.

За словами медика, з початку навчального року вірусною інфекцією захворіли майже сто школярів і 148 вчителів.

"Сьогодні у нас 90 класів на самоізоляції, ковід був підтверджений у 99 учнів, 16 закладів освіти працюють дистанційно. При цьому потрібно відзначити, що в основному інфікування дітей відбувається в домашніх умовах, а не в школах, діти менше схильні до зараження, ніж дорослі», — розповів Гончаров.

Він зазначив, що приріст захворювання коронавірусом серед дитячого населення становить 19%. Всього хворих неповнолітніх-7,2 % від загальної кількості хворих по області", - заявив санітарний лікар.

Гончаров підкреслив, що в цілому ситуація складна і продовжує погіршуватися.

"У світі – кількість хворих вже досягла 35 мільйонів чоловік. Що ж стосується України, то вже в найближчі місяці щодня буде хворіти 7-9 тисяч осіб", - озвучив песимістичний прогноз лікар.

Нагадаємо, що за минулу добу додалося ще 280 нових випадків зараження, всього за час пандемії число інфікованих людей досягло 14069 на території Одеського регіону.

Вчора від китайського вірусу померли 3 людини. За весь час епідемії від інфекції померло 211 жителів Одещини.

Також повідомлялося, що 2555 одужали, 11303 хворіють на даний момент і у 15573 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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