В Одеській області продовжують фіксувати нові спалахи китайської інфекції

Про них більш детально розповів головний санітарний лікар області Віталій Гончаров в ході брифінгу, передає Politeka.net.

За словами медика, осередок зараження виявили у вірусологічній лабораторії протичумного інституту ім. І. І. Мечникова, який раніше робив ПЛР-дослідження на китайський вірус. У зв'язку з цим діяльність лабораторії тимчасово припинена.

«В основному форма хвороби у співробітників лабораторії легка, вони знаходяться на самоізоляції і вже йдуть на поправку", - розповів він.

Ще одним осередком зараження інфекцією, за словами Гончарова, став санаторій "Золота нива" в Білгород-Дністровському районі. Там захворіло чотири відпочиваючих, які приїхали з Київської та Харківської областей.

За попередніми даними, джерелом інфікування став один з відпочиваючих, який вже приїхав на відпочинок зараженим ковід. До закладу були проведені протиепідемічні заходи.

Варто сказати, що спалах китайської інфекції зафіксували в одеському військовому ліцеї, у зв'язку з чим деяких курсантів відправили на карантин.

Курсантам одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою провели ІФА-тестування на наявність антитіл до Covid-19. З 149 тестів чотири виявилися позитивними.

Нагадаємо, що за минулу добу додалося ще 280 нових випадків зараження, всього за час пандемії число інфікованих людей досягло 14069 на території Одеського регіону.

Вчора від китайського вірусу померли 3 людини. За весь час епідемії від інфекції померло 211 жителів Одещини.

Також повідомлялося, що 2555 одужали, 11303 хворіють на даний момент і у 15573 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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