В Одесі озброєний неадекват з невідомих причин намагався проникнути на територію Нацгвардії

Про це повідомляє видання odessa.online.

Інцидент стався в п'ятницю, 2 жовтня, на Люстдорфській дорозі, 7. Чоловік мав при собі два ножі.

За даними видання, імовірно, він перебував під діями наркотиків. Неадекват був знешкоджений бійцями Нацгвардії, після чого його передали в руки правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі побилися водій маршрутки і пасажир.

Конфлікт розгорівся в маршрутці №149 у четвер, 1 жовтня. Про це повідомили свідки того, що сталося.

Приводом для бійки стало те, що молодий чоловік відмовився платити за проїзд і показав посвідчення учасника бойових дій.

Однак водій засумнівався в достовірності документа, він попросив хлопця заплатити за проїзд 7 гривень і понеслося.

"Почалася перепалка, хлопець вдарив водія, потім дістав пістолет. Пересмикнувши затвор, почав погрожувати, потім вони вийшли-і хлопець знову почав бити водія ... тепер можна і кулю схопити за 7 грн", - розповіли очевидці.

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