У перші вихідні жовтня в Одесі буде сухо, а по області синоптики прогнозують дощ і туман
З новим прогнозом погоди жителів ознайомили в гГдрометеорологічному центр Чорного та Азовського морів, передавати Politeka.net
У суботу, 3 жовтня, в Одесі сонце буде рідко показуватися через хмари. Однак істотних опадів синоптики не прогнозують.
Вітер буде дути південно-східний, 9-14 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 14-16 вище нуля, вдень повітря прогріється до +24 градусів.
Гаряча "наречена" Харламова позбавила чоловіків дару мови: "Як це плаття взагалі тримається на сі..."
"Сивина в бороду, біс в ребро": 53-річний Кіркоров яскраво запалив з коханцем Бузової, кадри гулянь
Рідкісне фото Софії Ротару з братом і сестрою сполошило мережу: "Напевно, дуже засмучується"
Біда в родині Шоптенко з "Танців з зірками", чоловік звернувся до українців: "Буду чесний..."
В Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів за секунду..
Температура вночі + 11 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть+22 + 27.
На автодорозі області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м
У неділю, 4 жовтня, в Одесі ранок і день будуть хмарними, і тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 12-17 градусів вище нуля, вдень 21-26 градусів.
Раніше ми повідомляли, що в дельфінарії Одеси відбулося поповнення – народилося дельфінятко.
Радісною звісткою поділилися співробітники дельфінарію "Немо" на сторінках соцмереж.
Дитинча відчуває себе добре і весь час плаває поруч зі своєю мамою крихіткою, яка оточила дельфінятко турботою і любов'ю і не відпливає від нього ні на хвилину. Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом сімейства.
Нагадаємо, що новий циклон накриє Одесу, погода різко зіпсується: затяжні дощі і не тільки
А ще Politeka писала, що гігантську рибу виловили в Лимані під Одесою: як вона виглядає, фото
Також Politeka повідомляла, що стихія c градом і зливами обрушилася на Одещину: кадри негоди