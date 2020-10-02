У перші вихідні жовтня в Одесі буде сухо, а по області синоптики прогнозують дощ і туман

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили в гГдрометеорологічному центр Чорного та Азовського морів, передавати Politeka.net

У суботу, 3 жовтня, в Одесі сонце буде рідко показуватися через хмари. Однак істотних опадів синоптики не прогнозують.

Вітер буде дути південно-східний, 9-14 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 14-16 вище нуля, вдень повітря прогріється до +24 градусів.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 метрів за секунду..

Температура вночі + 11 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть+22 + 27.

На автодорозі області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м

У неділю, 4 жовтня, в Одесі ранок і день будуть хмарними, і тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 12-17 градусів вище нуля, вдень 21-26 градусів.

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Радісною звісткою поділилися співробітники дельфінарію "Немо" на сторінках соцмереж.

Дитинча відчуває себе добре і весь час плаває поруч зі своєю мамою крихіткою, яка оточила дельфінятко турботою і любов'ю і не відпливає від нього ні на хвилину. Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом сімейства.

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