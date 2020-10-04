Стало відомо, як поширилася китайська зараза по Одесою області

Дані оприлюднили прес-службі Одеської ОДА, передавати Politeka.net.

За минулу добу додалося ще 160 нових випадків зараження, серед хворих — десять дітей і п'ять медиків. Всього за час пандемії число інфікованих людей досягло 14539 на території Одеського регіону.

Летальних випадків за вчорашній день не зареєстровано, всього померло 219 жителів Одеської області.

Вилікувалися 2 555 осіб, хворіють 11 766 пацієнтів і знаходяться під підозрою 1 6163.

Ареал поширення вірусу в Одеській області выгялдит наступним чином:



м. Одеса-6270 (діти-364, медпрацівники-332)

м. Білгород-Дністровський — 298 (діти — 27, медпрацівники — 27)

м. Ізмаїл-856 (діти-70, медпрацівники-47)

м. Чорноморськ — 364 (діти — 23, медпрацівники — 10)

м. Теплодар — 48 (діти — 5, медпрацівники — 1)

м. Південний — 135 (діти-10, медпрацівники — 2)

Ананьївський район — 119 (діти-9, медпрацівники — 18)

Арцизький район - 238 (діти — 19, медпрацівники — 22)

Балтський район — 199 (діти-6, медпрацівники — 24)

Березівський район-273 (діти-30, медпрацівники — 16)

Білгород — Дністровський район — 238 (діти — 15, медпрацівники-13)

Біляївський район-768 (діти-79, медпрацівники-40)

Болградський район — 1073 (діти-80, медпрацівники-60)

Велико-михайлівський район-45 (діти — 6, медпрацівники-4)

Іванівський район — 174 (діти — 13, медпрацівники — 11)

Ізмаїльський район-377 (діти — 29, медпрацівники — 14)

Кілійський район — 136 (діти — 16, медпрацівники — 26)

Кодимський район-70 (Діти — 2, медпрацівники-3)

Лиманський район-412 (діти-36, медпрацівники — 28)

Подільський район-636 (діти-47, медпрацівники-96)

Окнянський район-31 (Діти — 2, медпрацівники — 2)

Любашівський район-47 (медпрацівники — 4)

Миколаївський район-48 (діти-4, медпрацівники — 1)

Овідіопольський район-674 (діти-57, медпрацівники — 26)

Ренійський район-36 (діти — 1, медпрацівники — 1)

Роздільнянський район — 133 (діти — 12, медпрацівники-6)

Савранський район-53 (Діти — 2, медпрацівники-6)

Саратський район - 291 (діти-39, медпрацівники — 19)

Тарутинський район - 278 (діти — 24, медпрацівники — 15)

Татарбунарський район — 163 (діти — 6, медпрацівники-34)

Захар'ївський район — 16 (медпрацівники — 1)

Ширяївський район - 35 (медпрацівники — 2)

Раніше ми повідомляли, що в Одесі та області виявили відразу кілька спалахів китайської інфекції.

Перше вогнище зараження виявили у вірусологічній лабораторії протичумного інституту ім. І. І. Мечникова, який раніше робив ПЛР-дослідження на китайський вірус. У зв'язку з цим діяльність лабораторії тимчасово припинена.

Ще одним осередком зараження інфекцією, став санаторій" Золота нива " в Білгород-Дністровському районі. Там захворіло чотири відпочиваючих, які приїхали з Київської та Харківської областей.

Також спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському військовому ліцеї, у зв'язку з чим деяких курсантів відправили на карантин.

Нагадаємо, що центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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