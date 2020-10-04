Стало відомо, як поширилася китайська зараза по Одесою області
Дані оприлюднили прес-службі Одеської ОДА, передавати Politeka.net.
За минулу добу додалося ще 160 нових випадків зараження, серед хворих — десять дітей і п'ять медиків. Всього за час пандемії число інфікованих людей досягло 14539 на території Одеського регіону.
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Летальних випадків за вчорашній день не зареєстровано, всього померло 219 жителів Одеської області.
Вилікувалися 2 555 осіб, хворіють 11 766 пацієнтів і знаходяться під підозрою 1 6163.
Ареал поширення вірусу в Одеській області выгялдит наступним чином:
м. Одеса-6270 (діти-364, медпрацівники-332)
м. Білгород-Дністровський — 298 (діти — 27, медпрацівники — 27)
м. Ізмаїл-856 (діти-70, медпрацівники-47)
м. Чорноморськ — 364 (діти — 23, медпрацівники — 10)
м. Теплодар — 48 (діти — 5, медпрацівники — 1)
м. Південний — 135 (діти-10, медпрацівники — 2)
Ананьївський район — 119 (діти-9, медпрацівники — 18)
Арцизький район - 238 (діти — 19, медпрацівники — 22)
Балтський район — 199 (діти-6, медпрацівники — 24)
Березівський район-273 (діти-30, медпрацівники — 16)
Білгород — Дністровський район — 238 (діти — 15, медпрацівники-13)
Біляївський район-768 (діти-79, медпрацівники-40)
Болградський район — 1073 (діти-80, медпрацівники-60)
Велико-михайлівський район-45 (діти — 6, медпрацівники-4)
Іванівський район — 174 (діти — 13, медпрацівники — 11)
Ізмаїльський район-377 (діти — 29, медпрацівники — 14)
Кілійський район — 136 (діти — 16, медпрацівники — 26)
Кодимський район-70 (Діти — 2, медпрацівники-3)
Лиманський район-412 (діти-36, медпрацівники — 28)
Подільський район-636 (діти-47, медпрацівники-96)
Окнянський район-31 (Діти — 2, медпрацівники — 2)
Любашівський район-47 (медпрацівники — 4)
Миколаївський район-48 (діти-4, медпрацівники — 1)
Овідіопольський район-674 (діти-57, медпрацівники — 26)
Ренійський район-36 (діти — 1, медпрацівники — 1)
Роздільнянський район — 133 (діти — 12, медпрацівники-6)
Савранський район-53 (Діти — 2, медпрацівники-6)
Саратський район - 291 (діти-39, медпрацівники — 19)
Тарутинський район - 278 (діти — 24, медпрацівники — 15)
Татарбунарський район — 163 (діти — 6, медпрацівники-34)
Захар'ївський район — 16 (медпрацівники — 1)
Ширяївський район - 35 (медпрацівники — 2)
Раніше ми повідомляли, що в Одесі та області виявили відразу кілька спалахів китайської інфекції.
Перше вогнище зараження виявили у вірусологічній лабораторії протичумного інституту ім. І. І. Мечникова, який раніше робив ПЛР-дослідження на китайський вірус. У зв'язку з цим діяльність лабораторії тимчасово припинена.
Ще одним осередком зараження інфекцією, став санаторій" Золота нива " в Білгород-Дністровському районі. Там захворіло чотири відпочиваючих, які приїхали з Київської та Харківської областей.
Також спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському військовому ліцеї, у зв'язку з чим деяких курсантів відправили на карантин.
Нагадаємо, що центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.
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