Тепер ви бачили все

У мережі показали, як патрульні поліцейські з Одеси скрутили свою колегу і наділи на неї наручники

Інцидент трапився минулого тижня в одному з районів Одеси. Відео затримання оприлюднили в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли очевидці, сусіди по комуналці не пускали дівчину-патрульну в квартиру. Вона не стала з ними церемонитися і спробувала проникнути в житло розбивши вікно, а потім взяла сокиру і вирубала двері. Сусіди викликали поліцейських.

На відео патрульна каже, що копи не мають права затримувати її.

"Ви не маєте протизаконні дії виконувати, будучи співробітником поліції", - відповідає один з правоохоронців.

"Патрульні затримують патрульного за битовуху з сусідами, тепер ви бачили все", - повідомляє telegram-канал.

Треба сказати, що в прес-службі поліції відмовилися коментувати інцидент.

Gepostet von Vlad Zinkovsky am Samstag, 3. Oktober 2020

До цього ми повідомляли в Одесі компанія молодих людей побила поліцейського, а потім відібрала у нього зброю.

Інцидент трапився на території одного з державних одеських підприємств

За словами правоохоронців, двоє хлопців і дівчина пробралися в закриту зону, а коли їх зустрів охоронець-поліцейський, який патрулював територію і попросив покинути об'єкт, почали поводитися агресивно.

Коп зробив попереджувальні постріли з пістолета і тоді група молодих людей накинулася на нього, збила з ніг і відібрала пістолет, мобільний телефон, а потім побила.

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