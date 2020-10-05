У мережі показали, як патрульні поліцейські з Одеси скрутили свою колегу і наділи на неї наручники
Інцидент трапився минулого тижня в одному з районів Одеси. Відео затримання оприлюднили в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути доскролльте сторінку до кінця)
Як розповіли очевидці, сусіди по комуналці не пускали дівчину-патрульну в квартиру. Вона не стала з ними церемонитися і спробувала проникнути в житло розбивши вікно, а потім взяла сокиру і вирубала двері. Сусіди викликали поліцейських.
На відео патрульна каже, що копи не мають права затримувати її.
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"Ви не маєте протизаконні дії виконувати, будучи співробітником поліції", - відповідає один з правоохоронців.
"Патрульні затримують патрульного за битовуху з сусідами, тепер ви бачили все", - повідомляє telegram-канал.
Треба сказати, що в прес-службі поліції відмовилися коментувати інцидент.
До цього ми повідомляли в Одесі компанія молодих людей побила поліцейського, а потім відібрала у нього зброю.
Інцидент трапився на території одного з державних одеських підприємств
За словами правоохоронців, двоє хлопців і дівчина пробралися в закриту зону, а коли їх зустрів охоронець-поліцейський, який патрулював територію і попросив покинути об'єкт, почали поводитися агресивно.
Коп зробив попереджувальні постріли з пістолета і тоді група молодих людей накинулася на нього, збила з ніг і відібрала пістолет, мобільний телефон, а потім побила.
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