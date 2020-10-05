В Одеській області кількість заражених китайським вірусом неухильно зростає
Про це передає Politeka.net, з посиланням на РНБО.
Станом на понеділок, 5 жовтня, на території Одещини зафіксовано 190 нових випадків зараження (добою раніше було 160 захворілих, 2 жовтня – 280 хворих, а 1 жовтня – 260).
Всього з початку епідемії в регіоні заразилися 14729 осіб, померли 218, одужали 2555 пацієнтів.
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За останню добу в Одеській області не зафіксовано детальних випадків, але також немає даних про видужали.
На даний момент хворіють вірусом 11 956 осіб.
До цього ми повідомляли, що в Україні практично жодна область не готова до ослаблення карантину.
Таку інформацію оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначимо, що всі регіони оцінюють за трьома критеріями: кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжко-місць у лікарнях та охоплення громадян ПЛР-тестами.
Так, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Зокрема, це стосується і столиці України-Києва.
Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.
Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одеській області, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."
Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.