З'явилася інформація, коли в Одесі включать опалення

У Департаменті міського господарства відзвітували, що всі котельні міста готові до роботи, в тому числі закладів освіти та охорони здоров'я. Про це в ході дистанційної наради в мерії повідомила заступник директора Департаменту Наталія Мостовських.

Так, стало відомо, що опалювальний сезон у місті розпочнеться за командою синоптиків. У Департаменті запевнили, що стежать за погодоой і якщо середньодобова опуститься нижче 10-15 градусів, то батереї в будинках одеситів потеплішають.

Однак найближчим часом в Одесі, за прогнозами метеорологів, збережеться досить тепла погода, так що з великою ймовірністю можна сказати, що опалення включать не раніше перших чисел листопада.

«На цей тиждень прогнозують вночі - 12 градусів, вдень - +18-20, але зараз йде бабине літо. Подивимося, що буде наступного тижня, - зазначила Мостовських.

Мер Одеси Геннадій Труханов, вислухавши таку доповідь, нагадав, що минулого року «ми почали опалювальний сезон, після чого сталося потепління, і нам посипалися скарги».

"Люди стали говорити, що їм не потрібно тепло в квартирах, так як тепло і на вулиці, і платити вони за нього не будуть», — поскаржився Труханов.

Раніше ми повідомляли, що новий тиждень принесе в Одесу сиру і дощову погоду.

У понеділок, 5 жовтня в Одесі мрячив дощ, а після прояснилося.

У вівторок і середу 6 і 7 жовтня в Одесі триматиметься похмура погода, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду. Вночі похолодає до 12-17 °С, вдень температура підніметься близько 21-26 °С.

У четвер, 8 жовтня, на місто насунеться дощовий фронт. За даними синоптиків, дощ буде йти весь час. Вдень він посилиться, а до вечора ослабне. Вітер змінних напрямків, 3-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 17-18 °С, вдень — 19-22 °С.

У п'ятницю, 9 жовтня, в Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Дощ буде йти весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Нагадаємо, що новий циклон накриє Одесу, погода різко зіпсується: затяжні дощі і не тільки

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