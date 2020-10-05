На кордоні в Одеській області силовики затримали банду іноземців, яка викрала з банкоматів велику суму грошей

Подробиці повідомили в прес-службі регіонального управління Нацполіції, передає Politeka.net

До складу злочинного угруповання входили п'ять іноземців, всі вони громадяни Молдови і раніше вже були судимі. Чоловіки грабували банкомати в Одеській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській та Полтавській областях.

За інформацією відомства, злочинці вибирали віддалені населені пункти та об'єкти, де були встановлені банкомати. Спочатку вони з'ясовували розклад роботи установ, інформацію про охорону, сигналізації та складали план дій. Всі злочини скоювали вночі: зламували захисні двері і решітки банкомату, виймали касети з грошима і зникали.

Затримали викрадачів поблизу населеного пункту Удобне Одеської області в той момент, коли вони намагалися перетнути український кордон на легковому автомобілі. На допомогу прикордонникам прийшли бійці спецпідрозділу КОРД та правоохоронці.

Під час обшуків автомобіля були виявили речові докази в "асортименті": пакети з ювелірними виробами, мобільні телефони, планшетний комп'ютер, акумулятори до мобільних телефонів, гумові рукавички, банківські чеки.

У поліції зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за ч.5 статті 185 "Крадіжка". Зловмисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їм обрали запобіжний захід-утримання під вартою з правом внесення по 650 тис.гривень застави.

До цього ми повідомляли, що патрульні поліцейські з Одеси скрутили свою колегу і наділи на неї наручники.

Інцидент трапився минулого тижня в одному з районів Одеси.

Як розповіли очевидці, сусіди по комуналці не пускали дівчину-патрульну в квартиру. Вона не стала з ними церемонитися і спробувала проникнути в житло розбивши вікно, а потім взяла сокиру і вирубала двері. Сусіди викликали поліцейських.

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