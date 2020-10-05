В Одесі вчитель географії мало не помер у міській лікарні №5 у парку Шевченка

Його історію розповіла волонтер благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, передає Politeka

За словами волонтера, 39-річний Дмитро Жданов, який викладає географію в одній зі шкіл Одеси, відчув себе погано ще в середині вересня.

Він звернувся до сімейного лікаря і той призначив йому без будь-яких аналізів антибіотик і відправив додому. Вдома у хворого продовжувала зростати температура і він звернувся до волонтерів.

На КТ у чоловіка виявили полісегментарну пневмонію, а інші аналізи показали дуже високий показник реактивного білка. Такі прояви хвороби характерні для хворих на китайську інфекцію.

Далі стан пацієнта різко погіршився, але швидка, яка приїхала на виклик, відмовилася його госпіталізувати, заявивши, що «не все так погано».

Наступна бригада, за словами волонтера, відвезла хворого в міську лікарню №5 в парку Шевченка.

"По суті там Діму практично вбили. Доба майже до нього не підходила. Три доби у пацієнта не було сечі. Дві доби він кашляв кров'ю і йому відповідали» це ви накашляли", - розповіла волонтер.

Коли ситуація стала критичною, волонтери почали терміново шукати інші лікарні для хворого.

На щастя, Дмитра прийняли в обласній лікарні. Його відразу ж перевели в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. До 2-го жовтня стан краєзнавця покращився, зараз він відновлюється.

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