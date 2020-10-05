В Одесі склалася критична ситуація з лікарнями, де приймають заражених китайським вірусом
Про це повідомила Одеський волонтер Катерина Ножевнікова на сторінках соцмереж, передає Politeka.net
У той час поки влада міста заявляє, про те, що в лікарнях Одеси все добре, місця є і медустанови всім забезпечені, багатьох пацієнтів з підозрою на китайський вірус відправляють додому.
"Паралельно нашого пацієнта перевели з 5-ї лікарні у відділення, де навіть немає постільної білизни. Паралельно пацієнту виписують списки на медикаменти - від шприца і вати до антибіотика, і він доглядає за лежачим хворим у відділенні сам! Паралельно в п'ятій (третій) чекають ПЛР від 5-7 днів", – розповіла Ножевнікова.
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Волонтер привела в приклад дівчину, яка прийшла просити допомоги влаштувати свого дядька (пневмонія, діабет, ішемія) в будь-яку лікарню. Швидка його не взяла через відсутність місць, заявивши:"а ви ще не настільки важкий".
"Питання до департаменту охорони здоров'я. Ви реально думаєте, що всіх цих людей вам вдасться приховати? Сподіваюся, вас всіх віддадуть під суд за ваші дії. Будь ви всі прокляті..",- гнівно звернулася Ножевнікова до влади.
Станом на понеділок, 5 жовтня, на території Одеської області зафіксовано 190 нових випадків зараження (добою раніше було 160 хворих, 2 жовтня – 280 хворих, а 1 жовтня – 260).
Всього з початку епідемії в регіоні заразилися 14729 осіб, померли 218, одужали 2555 пацієнтів.
За останню добу в Одеській області не зафіксовано детальних випадків, але також немає даних про видужали.
На даний момент хворіють вірусом 11 956 осіб.
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Таку інформацію оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
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