Минулого тижня в Одеській області зникли 21 дитина

Як передає Politeka.net, саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 28 вересня по 4 жовтня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.

У поліції вказали, що 19 дітей були повернуті батькам, пошуки ще двох тривають на даний момент.

Крім того, за цей період зафіксовано 22 нещасний випадок з дітьми.

33 особи були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

«Від протиправних дій постраждало 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, зґвалтування, пограбування, шахрайство та інше», - розповіли в поліції.

Раніше ми писали, що в Одеській області з кожним днем виявляють нові випадки зараження китайським вірусом серед школярів.

Якщо на початку вересня реєструвалися поодинокі випадки серед дітей, то зараз ця цифра сягає 30 щодня.

За словами головного санітарного лікаря області Віталія Гончарова, з початку навчального року вірусною інфекцією захворіли майже сто школярів і 148 вчителів.

"Сьогодні у нас 90 класів на самоізоляції, ковід був підтверджений у 99 учнів, 16 закладів освіти працюють дистанційно. При цьому потрібно відзначити, що в основному інфікування дітей відбувається в домашніх умовах, а не в школах, діти менше схильні до зараження, ніж дорослі», — розповів медик.

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