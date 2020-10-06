В Одесі жінка знайшла спосіб, як обходити карантинні заборони в громадському транспорті

Швидке зростання кількості хворих на китайську інфекцію в Одесі стало приводом до того, що пасажирів у транспорті можна перевозити тільки в масках і на сидячих місцях. Тепер багатьом людям доводиться годинами стояти в черзі на зупинках.

Однак одна одеситка знайшла простий спосіб, як заходити в трамвай, минаючи величезну чергу. Відповідне фото розмістили очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net

Жінка просто захопила з собою власний стілець, який зняв для неї проблему із забороною перевезення пасажирів, що стоять. І їхати комфортно, і порушень немає.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі склалася критична ситуація з лікарнями, де приймають заражених китайським вірусом.

У той час поки влада міста заявляє про те, що в одеських лікарнях все добре, місця є і медустанови всім забезпечені, багатьох пацієнтів з підозрою на китайський вірус відправляють додому.

"Лікарні №3 і №5 заповнилися, закрилися і не приймають пацієнтів, Єврейська - відкрита, відділення на 30 ліжко-місць, яке заповнилося за один день. 10-я не приймає пацієнтів, просто "швидкі" приїжджають і їдуть, - повідомила волонтер Катерина Ножевнікова.

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