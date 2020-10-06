За добу від китайської інфекції померли вісім жителів Одеської області

Тривожну інформацію повідомили в РНБО, передає Politeka.net

Станом на вівторок, 6 жовтня, в Одеському регіоні зафіксовано 292 нових випадки зараження (добою раніше було 190 хворих, 4 жовтня – 160 хворих, а 3 жовтня – 280).

Всього з початку епідемії в регіоні заразилися 15021 людина, померли 226, одужали 2558 пацієнтів, 12237 хворіють на даний момент і у 16513 підозрюють коронавірус. За минулу добу 8 заражених не впоралися з недугою і померли від ускладнень, викликаних вірусом.

У той же час, волонтери повідомили, що в одеських лікарнях закінчилися місця для хворих Covid-19, а для їх лікування немає навіть вати.

"Лікарні №3 і №5 заповнилися, закрилися і не приймають пацієнтів, Єврейська - відкрита, відділення на 30 ліжко-місць, яке заповнилося за один день. 10-я не приймає пацієнтів, просто "швидкі" приїжджають і їдуть, - розповіла місцевим ЗМІ волонтер Катерина Ножевникова.

При цьому в департаменті охорони здоров'я запевняють, що майже щотижня в лікарнях розгортають Додаткові "ковидні" відділення. Але через те, що результати ПЛР-тестів іноді доводиться чекати кілька днів, медики просто не встигають розміщувати всіх пацієнтів. Тобто переводити тих, у кого не підтвердився коронавірус, в інші медустанови.

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