В Одесі озброєні люди напали на таксиста і викрали його разом з автомобілем

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес - службі ГУНП в Одесій області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент трапився днями в Київському районі міста.

Як стало відомо, водій таксі забрав двох пасажирів і повіз їх за місто. По дорозі, на трасі Одеса-Чорноморськ, один з них навів на таксиста пістолет і зажадав віддати телефон і гроші, а потім і автомобіль.

Далі, після того як водій погодився на умови, віддав їм документи, ключі від авто і пересів на заднє сидіння, викрадачам виявилося цього – вони зажадали ще 2 000 доларів у водія за повернення машини протягом двох тижнів.

Тим часом, стривожені пропажею таксиста родичі звернулися в поліцію, так як чоловік перестав виходити з ними на зв'язок.

Копам вдалося його розшукати, а також його автомобіль. Крім того, були затримані підозрювані в злочині. Ними виявилася-20-річний одесит і 22-річний житель області. Всі вже раніше були судимі за грабіж.

Обом нападникам пред'явлені звинувачення за статтями про розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч.2 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України).

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