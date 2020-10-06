До Одеси доставили важко поранених військових із зони проведення ООС на Донбасі

Як повідомив відомий волонтер Андрій Танцюра, двох бійців привезли потягом. У одного з них вогнепальне проникаюче поранення ноги і зараз хлопець поміщений в реанімаційне відділення військового госпіталю, передає Politeka.net.

"Саша родом з Маріуполя, звідси і позивний Марік. Перед війною навіть уявити собі не міг, що виявиться на війні одним з перших, потрапивши добровольцем в "Чорний корпус" , нині "Азов". Хлопець побував у перших рядах на передовій у гарячих точках до середини 2016-го. Був демобілізований і, побувши на громадянці півроку, не зміг бути осторонь і повернувся на війну, - написав у себе в Фейсбук Андрій Танцюра.

Волонтер повідомив, що зараз відкрито збір коштів на його лікування, також необхідні протипролежневі матраци.

Лікарі попросили допомогти з придбанням двох таких матраців, вартістю близько 4400 грн і 2200 гривень кожен.

«Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на карту:

Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А. В.

Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А. В.

Для перерахувань з-за кордону:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

6500 " » - додав Танцюра.

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