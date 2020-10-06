До Одеси доставили важко поранених військових із зони проведення ООС на Донбасі
Як повідомив відомий волонтер Андрій Танцюра, двох бійців привезли потягом. У одного з них вогнепальне проникаюче поранення ноги і зараз хлопець поміщений в реанімаційне відділення військового госпіталю, передає Politeka.net.
"Саша родом з Маріуполя, звідси і позивний Марік. Перед війною навіть уявити собі не міг, що виявиться на війні одним з перших, потрапивши добровольцем в "Чорний корпус" , нині "Азов". Хлопець побував у перших рядах на передовій у гарячих точках до середини 2016-го. Був демобілізований і, побувши на громадянці півроку, не зміг бути осторонь і повернувся на війну, - написав у себе в Фейсбук Андрій Танцюра.
Волонтер повідомив, що зараз відкрито збір коштів на його лікування, також необхідні протипролежневі матраци.
Стрибок тарифів на комуналку, українців попередили, до чого готуватися: "До 25 жовтня ніхто..."
"Непрофесійно й підло": ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої
Мішель Андраде підкорила розкутим виглядом, вбравшись в крихітний купальник: "а чому б...?»
У жовтні магнітна буря вдарить по українцям з жахливою силою, названі дати: "Три дні поспіль..."
Лікарі попросили допомогти з придбанням двох таких матраців, вартістю близько 4400 грн і 2200 гривень кожен.
«Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на карту:
Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А. В.
Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А. В.
Для перерахувань з-за кордону:
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500 " » - додав Танцюра.
Нагадаємо, що озброєні люди відкрили полювання на водіїв в Одесі, відео: "за повернення авто вимагають..."
Як повідомляла Politeka, банда іноземців влаштувала набіг на Одещині, фото: "орудують не в одній області"
Також Politeka писала, що спецборт доставив до Одеси 12 важко хворих: фото і подробиці