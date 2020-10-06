У вівторок, 6 жовтня, в Одесі різко погіршиться погода, очікується шквальний вітер
Як передає Politeka.net, про це попередили синоптики Укргідрометцентру.
Метеорологи зазначили, що сильні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду протягом усього дня, як в Одесі, так і на території області.
Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними для громадян, тому одеситам слід дотримуватися деяких рекомендацій.
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Під час розгулу стихії необхідно триматися подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередачі. Поблизу великих дерев не варто паркувати автотранспорт. У разі дуже сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті. У житловому приміщенні слід закрити всі вікна, забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі через пориви вітру впала велика тополя прямо на парковку з автомобілями.
НП сталася рано вранці, 6 жовтня, у дворі будинку на вулиці Марсельська, 25.
За попередніми даними, розбито щонайменше шість автомобілів. В результаті події ніхто не постраждав.
Також ми повідомляли, що величезна гілка впала прямо на дитячий майданчик у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Малиновського, 45.
Як розповіли очевидці, в цей момент там грала дітвора, і тільки дивом ніхто з них не постраждав.
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