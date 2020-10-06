В Одесі чоловік вирішив справити нужду прямо на передвиборний намет кандидата в мери шоумена Олега Філімонова
Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як п'яний чоловік зняв штани і вирішив помочиться на передбиральний намет кандидата в мери Одеси від «Слуги народу» Олега Філімонова. Це помітила жінка-агітаторка, яка вискочила з намету і прогнала хулігана.
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Далі, чоловік, який ледь тримався на ногах став натягувати штани, а потім і зовсім впав.
"Тип вирішив кардинально висловити свою політичну позицію", - повідомляє телеграм-канал.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
Раніше ми повідомляли, що Центральна виборча коммісія (ЦВК) зняла з виборів в Одесі Філімонових, Зеленських і Саакашвілі. Мова йде про клонах.
Так, на сайті ЦВК повідомляється, що на посаду мера Одеси зареєстрували 31 кандидата.
З них, частина виявилися клонами рейтингових політиків. Зокрема, було зареєстровано чотири однофамільця "Філімонова «і всі вони мали ім'я»Олег". Крім того, документи подали два "Зеленських" і один 30-річний Саакашвілі Міхеїл Володимирович, який балотувався від Партії "Блок Міхеїла Саакашвілі".
Причиною зняття в ЦВК назвали те, що в їхніх документах немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори.
Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим
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