В Одесі чоловік вирішив справити нужду прямо на передвиборний намет кандидата в мери шоумена Олега Філімонова

Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як п'яний чоловік зняв штани і вирішив помочиться на передбиральний намет кандидата в мери Одеси від «Слуги народу» Олега Філімонова. Це помітила жінка-агітаторка, яка вискочила з намету і прогнала хулігана.

Далі, чоловік, який ледь тримався на ногах став натягувати штани, а потім і зовсім впав.

"Тип вирішив кардинально висловити свою політичну позицію", - повідомляє телеграм-канал.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що Центральна виборча коммісія (ЦВК) зняла з виборів в Одесі Філімонових, Зеленських і Саакашвілі. Мова йде про клонах.

Так, на сайті ЦВК повідомляється, що на посаду мера Одеси зареєстрували 31 кандидата.

З них, частина виявилися клонами рейтингових політиків. Зокрема, було зареєстровано чотири однофамільця "Філімонова «і всі вони мали ім'я»Олег". Крім того, документи подали два "Зеленських" і один 30-річний Саакашвілі Міхеїл Володимирович, який балотувався від Партії "Блок Міхеїла Саакашвілі".

Причиною зняття в ЦВК назвали те, що в їхніх документах немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори.

Мужчина пешил кардинально выразить свою политическую позицию 🤣 Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 6. Oktober 2020

Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим

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