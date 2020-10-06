Небайдужі одесити прийшли на допомогу собаці, яку господарі замкнули в автомобілі на цілий день

Інцидент зафіксували 5 жовтня, у Воронцовському провулку, що в самому центрі Одеси, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як розповіли зоозахисники, вранці пильні перехожі помітили, як в закритому автомобілі знаходився собака породи Хаскі. Протягом дня тварина так і продовжувала сидіти в машині, тому ввечері одесити покликали волонтер, а ті, в свою чергу викликали правоохоронців. Після цього копи розбили бічне скло і визволили бідолаху з автомобіля.

Зоозахисники відвезли собаку до ветеринарної клініки, тому що тварина була сильно виснажена.

До цього ми повідомляли, під Одесою чоловік, відчуваючи свою безкарність, власноруч розстріляв 5 собак.

Інцидент трапився в селі Доброолександрівка Одеської області.

За словами зоозахисників, Жорстке вбивство-це справа рук депутат від "Аграрної партії" Кишенка Володимира. Зараз він балотується на майбутніх виборах. Громадські працівники відзначили, що шкуродер займається вбивство не в перший раз.

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