У громадському транспорті Одеси з'явився новий вид оплати за проїзд - електронний квиток

Його тестування провели у вівторок, 6 жовтня трамвайному в депо на Олексіївській площі, пише місцеве видання 048.ua

Оплатити проїзд можна тільки через додаток Транспод. Також через додаток можна подивитися де знаходиться транспортний засіб і скільки їх на маршруті.

Покрокова інструкція виглядає наступним чином:

- зайти в додаток;

- зареєструватися;

- прив'язати банківську карту;

- купити електронний квиток;

- дочекатися трамвая;

- зайти в транспортний засіб-підійти до датчика і активувати свій квиток.

Зараз оплатити проїзд новим способом можна в трамваї №12, проте через 2 тижні можна буде оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка у всіх трамваях. Другий етап-запуск електронного квитка в маршрутних таксі.

Розробив пропозицію Транспод Микола Бучко.

До цього ми повідомляли, що в Одесі жінка знайшла спосіб, як обходити карантинні заборони в громадському транспорті.

Через карантинні обмеження тепер багатьом людям доводиться годинами стояти в черзі на зупинках.

Однак одна одеситка знайшла простий спосіб, як заходити в трамвай, минаючи величезну чергу.

Жінка просто захопила з собою власний стілець, який зняв для неї проблему із забороною перевезення пасажирів, що стоять. І їхати комфортно, і порушень немає.

Нагадаємо, що Одесу лихоманить через карантин: відео того, що відбувається в громадському транспорті

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