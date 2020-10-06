У громадському транспорті Одеси з'явився новий вид оплати за проїзд - електронний квиток
Його тестування провели у вівторок, 6 жовтня трамвайному в депо на Олексіївській площі, пише місцеве видання
Оплатити проїзд можна тільки через додаток Транспод. Також через додаток можна подивитися де знаходиться транспортний засіб і скільки їх на маршруті.
Покрокова інструкція виглядає наступним чином:
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- зайти в додаток;
- зареєструватися;
- прив'язати банківську карту;
- купити електронний квиток;
- дочекатися трамвая;
- зайти в транспортний засіб-підійти до датчика і активувати свій квиток.
Зараз оплатити проїзд новим способом можна в трамваї №12, проте через 2 тижні можна буде оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка у всіх трамваях. Другий етап-запуск електронного квитка в маршрутних таксі.
Розробив пропозицію Транспод Микола Бучко.
До цього ми повідомляли, що в Одесі жінка знайшла спосіб, як обходити карантинні заборони в громадському транспорті.
Через карантинні обмеження тепер багатьом людям доводиться годинами стояти в черзі на зупинках.
Однак одна одеситка знайшла простий спосіб, як заходити в трамвай, минаючи величезну чергу.
Жінка просто захопила з собою власний стілець, який зняв для неї проблему із забороною перевезення пасажирів, що стоять. І їхати комфортно, і порушень немає.
Нагадаємо, що Одесу лихоманить через карантин: відео того, що відбувається в громадському транспорті
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