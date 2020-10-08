На українському кордоні одеські прикордонники виявили підводний човен, який використовувався для контрабанди
Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-центрі Держприкордонслужби (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За інформацією відомства, прикордонники Подільського загону знайшли незвичайний плавзасіб під водою на глибині 30 метрів поблизу кордону з Молдовою.
Покрита іржею "Yellow Submarine" кустарного виробництва за формою конструкції нагадує човен.
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"Вона має відсіки, які закриваються герметично. По периметру "субмарина" обладнана балонами зі стисненим повітрям, за допомогою яких конструкція могла зайняти стабільне положення для переміщення під водою. На борту були мішки з піском, щоб ще краще занурюватися під воду, – розповіли в Держприкордонслужбі.
І хоча на борту не було вантажу, а поблизу-власників, є підозра, що цей підводний човен використовувався для доставки контрабанди.
Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Россиии і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський мотлох.
На пункті пропуску» Старокозаче " на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.
Як виявилося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки із зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою в рублях.
Нагадаємо, що іноземці влаштували переполох на українському кордоні, фото: "прикордонники відразу почали..."
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