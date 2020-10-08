На українському кордоні одеські прикордонники виявили підводний човен, який використовувався для контрабанди

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-центрі Держприкордонслужби (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією відомства, прикордонники Подільського загону знайшли незвичайний плавзасіб під водою на глибині 30 метрів поблизу кордону з Молдовою.

Покрита іржею "Yellow Submarine" кустарного виробництва за формою конструкції нагадує човен.

"Вона має відсіки, які закриваються герметично. По периметру "субмарина" обладнана балонами зі стисненим повітрям, за допомогою яких конструкція могла зайняти стабільне положення для переміщення під водою. На борту були мішки з піском, щоб ще краще занурюватися під воду, – розповіли в Держприкордонслужбі.

І хоча на борту не було вантажу, а поблизу-власників, є підозра, що цей підводний човен використовувався для доставки контрабанди.

Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Россиии і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський мотлох.

На пункті пропуску» Старокозаче " на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як виявилося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки із зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою в рублях.

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