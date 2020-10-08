На одному з пляжів Одеси відпочиваючі спостерігали неймовірну картину-зграя дельфінів підпливла близько до берега і вирішила пограти з людьми
Морські тварини не боялися нікого. Позитивне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Вони стверджують, що воно було зроблено 5 жовтня на Чкаловському пляжі.
На відеозаписі видно, як кілька досить великих дельфінів запливли прямо в натовп відпочиваючих і почали бризкати в них водою і грати, а також ловити рибу. Тварини із задоволенням йшли прямо в руки до людей.
Урізання пенсій до 1600 гривень, українців попередили про нові проблеми: "Ті, хто старше 35 років..."
Пишногруда "наречена" Харламова роз'ятрила фантазії глибокою зоною декольте: "Все приклеєне відвалиться"
Христина Асмус в прозорій білизні приголомшила відвертими позами: "Російська Шерон Стоун"
37-річний Комаров із "Світ навиворіт" приголомшив заявою з лікарні: "Шкодую, що..."
Очевидці були просто в захваті. Вони схопили телефони в руки, кинулися в море, щоб відобразити настільки неймовірне видовище.
"Це чудеса», - кажуть вони.
Раніше ми повідомляли, що в дельфінарії Одеси відбулося поповнення – народилося дельфінятко.
Співробітники розповіли, що дитинча відчуває себе добре і весь час плаває поруч зі своєю мамою крихіткою, яка оточила Дельфінятко турботою і любов'ю і не відпливає від нього ні на хвилину. Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом сімейства.
Ім'я дельфіненку поки не дали.
Також стало відомо, що це вже 33-й малюк в мережі дельфінаріїв «Немо».
Нагадаємо, що мертвих дельфінів викидає один за іншим на одеське узбережжя: трагічне відео
А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні медузи на пляжах Одеси, відео
Також Politeka повідомляла, що мертвих дельфінів стало викидати на одеське узбережжя: відео облетіло мережу