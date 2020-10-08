На одному з пляжів Одеси відпочиваючі спостерігали неймовірну картину-зграя дельфінів підпливла близько до берега і вирішила пограти з людьми

Морські тварини не боялися нікого. Позитивне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Вони стверджують, що воно було зроблено 5 жовтня на Чкаловському пляжі.

На відеозаписі видно, як кілька досить великих дельфінів запливли прямо в натовп відпочиваючих і почали бризкати в них водою і грати, а також ловити рибу. Тварини із задоволенням йшли прямо в руки до людей.

Очевидці були просто в захваті. Вони схопили телефони в руки, кинулися в море, щоб відобразити настільки неймовірне видовище.

"Це чудеса», - кажуть вони.

Раніше ми повідомляли, що в дельфінарії Одеси відбулося поповнення – народилося дельфінятко.

Співробітники розповіли, що дитинча відчуває себе добре і весь час плаває поруч зі своєю мамою крихіткою, яка оточила Дельфінятко турботою і любов'ю і не відпливає від нього ні на хвилину. Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом сімейства.

Ім'я дельфіненку поки не дали.

Також стало відомо, що це вже 33-й малюк в мережі дельфінаріїв «Немо».

Очевидцы утверждают, что видео сделано 5 октября, верите? Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 8. Oktober 2020

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