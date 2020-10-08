В Одесі 15-річний школяр вдарив ножем у живіт свого однолітка
Конфлікт між підлітками розгорівся на футбольному полі ввечері, 6 жовтня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Одеській області.
Як розповіли в поліції, між двома 15-річними хлопцями виникла словесна перепалка, в ході якої один з них застосував речовину сльозогінної дії, а інший у відповідь вдарив противника ножем у живіт. Хлопчика відвезли в лікарню. У нього проникаюче ножове поранення передньої черевної стінки і лівої пахової області. Наразі стан задовільний.
Незабаром в соцмережах з'явився запис з місця події.
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На кадрах можна побачити групу людей, які влаштували словесні розбірки. Також можна побачити машину швидкої допомоги і поліцейських.
Примітно, що деякі дорослі виправдовують вчинок малолітнього хулігана і кажуть, що «опонент сам нарвався». Також вони не бачать нічого погано в тому, що неповнолітні носять з собою холодну зброю.
"Він домовився, якщо буде багато говорити, то ще нарветься, а він таки багато говорить, грубіянить старшим», - розповів один з присутніх чоловіків.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області учень-старшокласник намагався себе зарізати прямо в школі.
За словами правоохоронців, під час занять 15-річний учень вийшов з класу і в шкільному коридорі наніс собі тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення шиї.
На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили в лікарню. Лікарі кажуть, що загрози для життя потерпілого немає.
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