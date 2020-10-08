Центр Одеси скували затори і перестали ходити деякі маршрути тролейбусів

Всьому виною дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили місцеві ЗМІ , аварія трапилася в четвер, 8 жовтня, на Малій Арнаутській, не доїжджаючи до Катерининської. Там зіткнувся позашляховик "Тойота" з легковим автомобілем "Фольксваген".

Через ДТП утворився значний затор, а також не ходять тролейбуси за маршрутами №№3, 8, 14. На місце викликали патрульну поліцію.

До цього ми повідомляли, одесити влаштували мітинг з вимогою встановити на дорозі світлофор.

Так, мешканці житлового комплексу "34 перлина" вийшли на вулицю з плакатами і вимагали встановити світлофор на вулиці Басейна/водопровідна.

"Сьогодні ввечері жителі 34 перлини вийшли з вимогою встановити світлофор на вулиці Басейна/водопровідна", - йдеться в повідомленні.

На плакатах написані заклики встановити світлофор, щоб убезпечити район від ДТП.

"ДТП припиніть-світлофор встановіть!",- йдеться на одному з плакатів.

У коментарях люди пишуть, що забудовник продав одеситам квартири в ЖК "34 перлина", проте не подбав про світлофор, і люди в цій місцевості змушені перебігати дорогу.

Нагадаємо, що в Одесі сталася масштабна ДТП з постраждалими, кадри аварії: "хотів об'їхати".

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.