Центр Одеси скували затори і перестали ходити деякі маршрути тролейбусів
Всьому виною дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили місцеві
Через ДТП утворився значний затор, а також не ходять тролейбуси за маршрутами №№3, 8, 14. На місце викликали патрульну поліцію.
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До цього ми повідомляли, одесити влаштували мітинг з вимогою встановити на дорозі світлофор.
Так, мешканці житлового комплексу "34 перлина" вийшли на вулицю з плакатами і вимагали встановити світлофор на вулиці Басейна/водопровідна.
"Сьогодні ввечері жителі 34 перлини вийшли з вимогою встановити світлофор на вулиці Басейна/водопровідна", - йдеться в повідомленні.
На плакатах написані заклики встановити світлофор, щоб убезпечити район від ДТП.
"ДТП припиніть-світлофор встановіть!",- йдеться на одному з плакатів.
У коментарях люди пишуть, що забудовник продав одеситам квартири в ЖК "34 перлина", проте не подбав про світлофор, і люди в цій місцевості змушені перебігати дорогу.
Нагадаємо, що в Одесі сталася масштабна ДТП з постраждалими, кадри аварії: "хотів об'їхати".
А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.