Грозові дощі обійдуть стороною Одесу, але захоплять область
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
Згідно з прогнозом синоптиків, у місті протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Без істотних опадів.
Вітер подує східний, 7-12 метрів в секунду
Температура вночі становитиме 16-18 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 градусів.
По Одеській області пронесеться негода.
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Метеорологи прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями дощ, гроза.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 7-12 метрів в секунду.
Температура вночі 13-18 градусів, вдень 19-24.
Водіїв попереджають бути обережними на дорогах через нічний і ранковий туман, видимість 200-500 м.
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