Що обіцяю синоптики в п'ятницю?

Грозові дощі обійдуть стороною Одесу, але захоплять область

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з прогнозом синоптиків, у місті протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Без істотних опадів.

Вітер подує східний, 7-12 метрів в секунду

Температура вночі становитиме 16-18 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 градусів.

По Одеській області пронесеться негода.

Метеорологи прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 13-18 градусів, вдень 19-24.

Водіїв попереджають бути обережними на дорогах через нічний і ранковий туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми повідомляли, на одному з пляжів Одеси відпочиваючі спостерігали неймовірну картину – зграя дельфінів підпливла близько до берега і вирішила пограти з людьми.

Морські тварини не боялися нікого. Очевидці стверджують що кадри були зроблені, 5 жовтня, на Чкаловському пляжі.

Також ми повідомляли, що в дельфінарії Одеси відбулося поповнення – народилося дельфінятко.

Нагадаємо, що негода повністю поглине Одесу: синоптики видали невтішний прогноз

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