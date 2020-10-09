На автодорозі в Одеській області сталася аварія з трагічними наслідками

ДТП сталося на 454 км траси Одеса-Київ, в Біляївському районі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального управління Нацполіції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Від сильного удару один пасажир отримали травми несумісні з життям, і смерть наздогнала його прямо на місці події.

Двох інших пасажирів і водія госпіталізували.

Наразі дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До цього ми повідомляли, що частина траси Одеса-Київ буде перекрита на вісім годин.

Зокрема, з 15 жовтня з 22:00 до 6:00 години ранку 16 жовтня буде заборонено рух для всіх видів транспорту.

Перекриття пов'язане з монтажем ділянки навісного пішохідного моста біля Хаджибеевскго лиману.

Схема об'їзду виглядає наступним чином:

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Аварія трапилася в суботу, 29 вересня, в проміжку між 5-6 ранку в 100 кілометрах від Одеси, біля Рів'єри.

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