У центрі Одеси водій збив дитину на самокаті і зник з місця ДТП
Аварії сталася пізно ввечері, 8 жовтня, на вулиці Ольгіївській, повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net
Як стало відомо, чоловік на "Таврії" скоїв наїзд на півторарічну дитину, яка їхала на самокаті по проїжджій частині. З місця події водій зник.
Тим часом патрульні розшукали автомобіль і водія за орієнтуванням через півгодини в районі пляжу Ланжерон. Чоловік свою провину визнав і пояснив свою втечу з місця події тим, що злякався. Дитину госпіталізували до лікарні.
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Патрульна поліція ще раз закликала батьків стежити за безпекою дітей на дорозі.
Користувачів соцмереж обурив інцидент.
"У 1,5 роки дитина на проїжджій частині????? На самокаті??? Я б задала питання спочатку батькам і оштрафувала!!!",- пишуть вони.
До цього ми писали, на автодорозі в Одеській області сталася аварія з трагічними наслідками.
ДТП сталося на 454 км траси Одеса – Київ, в Біляївському районі.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Від сильного удару один пасажир отримали травми несумісні з життям, і смерть наздогнала його прямо на місці події.
Двох інших пасажирів і водія госпіталізували.
Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії
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