У центрі Одеси водій збив дитину на самокаті і зник з місця ДТП

Аварії сталася пізно ввечері, 8 жовтня, на вулиці Ольгіївській, повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net

Як стало відомо, чоловік на "Таврії" скоїв наїзд на півторарічну дитину, яка їхала на самокаті по проїжджій частині. З місця події водій зник.

Тим часом патрульні розшукали автомобіль і водія за орієнтуванням через півгодини в районі пляжу Ланжерон. Чоловік свою провину визнав і пояснив свою втечу з місця події тим, що злякався. Дитину госпіталізували до лікарні.

Патрульна поліція ще раз закликала батьків стежити за безпекою дітей на дорозі.

Користувачів соцмереж обурив інцидент.

"У 1,5 роки дитина на проїжджій частині????? На самокаті??? Я б задала питання спочатку батькам і оштрафувала!!!",- пишуть вони.

До цього ми писали, на автодорозі в Одеській області сталася аварія з трагічними наслідками.

ДТП сталося на 454 км траси Одеса – Київ, в Біляївському районі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Від сильного удару один пасажир отримали травми несумісні з життям, і смерть наздогнала його прямо на місці події.

Двох інших пасажирів і водія госпіталізували.

Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії

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