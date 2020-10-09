Епідемія китайського вірусу продовжує завдавати підступних ударів по Одеській області

Так, стало відомо про новий спалах COVID-19, який зафіксували в будинку-інтернаті для людей похилого віку в Арцизькому районі. Про це в ході брифінгу повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров. передавати Politeka.net

За слова медика, там заразилися близько 11 осіб, з них 9 підопічних і два медичних співробітника. 8 хворих госпіталізували. Хвороба протікає в легкій формі і середньої тяжкості.

Гончаров стверджує, що ймовірним джерелом інфікування для підопічних стала медсестра, яка заразилася напередодні

"Вже встановлені люди, які контактували з хворими. Їх 87 осіб. Протягом 14 днів за ними спостерігатимуть медики», -розповів санітарний врч.

Нагадаємо, що в Одеській області за останню добу виявили рекордну кількість інфікованих китайським вірусом.

Так, станом на ранок, 9 жовтня, в регіоні зафіксовано 403 нових випадки зараження. Це найбільший добовий приріст заразилися з початку епідемії.

За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 16107 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 2 пацієнта. Всього летальних випадків в області-241. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2561 інфікованих. Хворіють на даний момент 13305.

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