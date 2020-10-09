Епідемія вірусу, яка вирує на Одещині, стала приводом до того, що на самоізоляцію відправили 2,5 тисячі школярів і 159 співробітників загальноосвітніх закладів

Про це в ході брифінгу доповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає Politeka.net

Медик стверджує, що зараження школярів коронавірусною інфекцією відбувається, переважно, вдома, від родичів, а не в стінах закладу.

Згідно зі звітом Гончарова, станом на 9 жовтня в 130 навчальних закладах Одеської області, розташованих в п'яти містах і 20 районах, на 19 захворіли 97 учнів, а також 179 вчителів та інших працівників шкіл.

На самоізоляції перебувають 2528 учнів та 159 співробітників загальноосвітніх закладів. При цьому вісім закладів освіти перейшли на дистанційне навчання в містах Подільську та Одесі, а також у Березівському, Біляївському, Захар'ївському та Тарутинському районах. Сумарно там навчаються понад три тисячі школярів.

Що стосується самої Одеси, то за словами Гончарова, тут хворіють 62 учні в 52 школах і 55 співробітників. На самоізоляції знаходяться 60 КЛАСІВ-це близько 2 тисячі осіб.

Крім того відомо, що на дистанційне навчання перейшла одна приватна школа.

Нагадаємо, що в Одеській області за останню добу виявили рекордну кількість інфікованих китайським вірусом.

Так, станом на ранок, 9 жовтня, в регіоні зафіксовано 403 нових випадки зараження. Це найбільший добовий приріст заразилися з початку епідемії.

За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 16107 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 2 пацієнта. Всього летальних випадків в області-241. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2561 інфікованих. Хворіють на даний момент 13305.

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