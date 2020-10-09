Що буде в суботу та неділю?

На вихідних в Одесі піде дрібний дощ, але при цьому буде досить тепло

З новим прогнозом погоди на 10 та 11 жовтня мешканців ознайомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передавати Politeka.net

Якщо вірити синоптикам, то в суботу в Одесі ранок і день будуть хмарними, і тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці і вдень очікується дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-17 градусів тепла, вдень 18-23 градусів.

По Одесою області прогнозується хмарність з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 12-17 градусів, вдень 18-23 градусів.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У неділю, 11 жовтня, за даними синоптиків, ранок в Одесі буде безхмарним, проте погода зміниться вже в середині дня і небо над містом покриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Вітер південний 7-12 метрів в секунду Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 градусів.

Раніше ми повідомляли, зима в Україні обіцяє бути теплою, проте в деякі дні очікують заморозки.

Так, українські синоптики взимку 2020-2021 року обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. За словами експертів, збережуться тенденції минулих років: скорочення тривалості зими і можливі крижані дощі.

Нагадаємо, що негода повністю поглине Одесу: синоптики видали невтішний прогноз

А ще Politeka писала, що туристів віднесло штормом в море під Одесою, фото: стала відома їхня доля

Також Politeka повідомляла, що стихія c градом і зливами обрушилася на Одещину: кадри негоди