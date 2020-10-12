Навіщо він це робить - ніхто не знає

У Миколаєві чоловік переміщується між багатоповерхівками дивним і екстремальним способом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Корабельний край" в соцмережі.

Так, у місті помітили чоловіка, який екстремальним способом пересувається між будинками - на дроті.

"Жителі мікрорайону Соляні спостерігали таку картину. Як хлопець перелазив з одного будинку на інший в досить непростий спосіб. Як кажуть місцеві жителі, це відбувається вже не вперше. Прям справжній Ямакасі", - йдеться в повідомленні.

На відео можна спостерігати, як чоловік пересувався по дротах, і ніхто не знає, для чого він це робить.

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