У Миколаєві чоловік переміщується між багатоповерхівками дивним і екстремальним способом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Корабельний край" в соцмережі.
Так, у місті помітили чоловіка, який екстремальним способом пересувається між будинками - на дроті.
"Жителі мікрорайону Соляні спостерігали таку картину. Як хлопець перелазив з одного будинку на інший в досить непростий спосіб. Як кажуть місцеві жителі, це відбувається вже не вперше. Прям справжній Ямакасі", - йдеться в повідомленні.
Гривня після вихідних задавить долар, курс валют здивує змінами: новий прогноз НБУ
Підхмелена Анфіса Чехова козирнула соковитим тілом в купальнику і набовтала зайвого: "можна від'їстися і..."
"Поруч зі смертю": колегу Асмус по "Інтернах" рятують лікарі, актор страждав цілий місяць
"Пора бити на сполох і рятувати Таню": життя улюблениці публіки Овсієнко пішло шкереберть з чоловіком-злочинцем
На відео можна спостерігати, як чоловік пересувався по дротах, і ніхто не знає, для чого він це робить.
Раніше повідомлялось, що в Одеській області внаслідок ураження електричним струмом на даху товарного вагону потяга був травмований 18-річний хлопець. В поліції розповіли, що хлопця доставили до медичного закладу з термічними опіками всього тіла із залізничної станції "Одеса-Західна". За попередньою інформацією, юнака вдарило електричним струмом на вагоні товарного потягу, куди він заліз, щоб зробити селфі. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.
Нагадаємо, що схил обвалився в курортній частині Одеси: відео з місця події.
А ще Politeka писала, що катастрофа назріває в Одеській області: легендарний лиман під загрозою зникнення, кричущі фото.
Також Politeka повідомляла, що екокатастрофа на Одещині, лимани висихають один за іншим: кадри.