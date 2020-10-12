Останнім часом Одесу накрила хвиля грабежів, при цьому все частіше жертвами стають жінки
Про черговий такий випадок, який стався на селищі Котовського, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net
За словами капов, на вулиці Академіка Заболотного молодик накинувся на одеситку, коли та поверталася додому. Зловмисник вдарив жінку кулаком в обличчя з такою силою, що жертва відразу ж впала і втратила свідомість.
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Потім він викрав у неї телефон і за допомогою банківського мобільного додатку зняв з карти всі гроші, близько 40 тисяч гривень.
Постраждала звернулася за допомогою в поліцію і незабаром грабіжника вдалося розшукати. Ним виявився 19-річний місцевий житель, який раніше був неодноразово судимий за майнові злочини.
Зловмиснику вже пред'явили підозру за ч.1 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України. За скоєне чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, що обмежений у коштах молодик не знайшов нічого кращого, ніж грабувати одеситок прямо на вулицях міста. За кілька днів жертвами зловмисника стали дві дівчини, у яких він відібрав сумочки.
Також ми писали, що в Одесі озброєні люди напали на таксиста і викрали його разом з автомобілем.
Інцидент трапився днями в Київському районі міста.
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