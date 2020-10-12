У Херсоні зник безвісти неповнолітній хлопчик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, херсонським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Дениса Костєва.

Правоохоронці повідомили, що хлопчику 15 років - він 2005 року народження. Денис - мешканець Херсона. Він ввечері 11 жовтня, приблизно о 20.00, пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

В поліції також розповіли про прикмети неповнолітнього: на вигляд йому 14-16 років, він високого зросту, худорлявої тілобудови, волосся чорного, коротке.

Популярні новини зараз

Засмучена Собчак на яхті приголомшила заявою: "До березня всі кукуємо без..."

Гривня після вихідних задавить долар, курс валют здивує змінами: новий прогноз НБУ

"Поруч зі смертю": колегу Асмус по "Інтернах" рятують лікарі, актор страждав цілий місяць

Тарзан, який зрадив Наташі Корольовій, став на коліна перед публікою: "Не можу спати..."
Показати ще

Денис був одягнений у темну спортивну кофту з білими смугами, темні брюки та темні кросівки.

"Шановні громадяни! У разі володіння інформацією про місцезнаходження хлопця, прохання терміново повідомити У Херсонський відділ поліції за номером 095-27-87-181 або "102", - звертаються в поліції до українців.

Раніше повідомлялось, що поліція оголосила в розшук 15-річного хлопчика Дмитра Мазура, який безслідно зник в Одесі.  Підліток втік від матері  9 жовтня, і його місцезнаходження невідоме. 

Remote file

Нагадаємо, що школяр влаштували різанину в Одесі на футбольному полі: дике відео.

Також Politeka писала, що на Одещині конфлікт з викладачем штовхнув учня на відчайдушний крок.