У мережі розповіли, як в Одесі готувалися до візиту двох президентів Володимира Зеленського і Анджея Дуди
Про це повідомили місцеві жителі, оприлюднивши відео.
Так, наприклад, на вулиці Качинського комунальники всю ніч фарбували, білили і навіть "залатали" ями на дорогах.
«Ми всі сподівалися на якісні зміни, а отримали все ті ж латання дірок», - говорить одеситка.
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Крім того, вздовж дороги на Французькому бульварі прибрали сміттєві баки. Про це розповіла інша одеситка
"Спочатку вирішила, що це хулігани вкрали і куди перенесли. Я пройшлася ще в інший бік, але і там їх не було. На дорозі стояли правоохоронці. Згодом повз промчав кортеж і все стало зрозуміло", - повідомила вона.
Зазначимо, що пересувався Зеленський по Одесі в кортежі, для якого заздалегідь перекрили цілий ряд вулиць.
Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня в Одесу приїжджали президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.
Лідери двох країн брали участь у роботі українсько-польського економічного форуму.
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