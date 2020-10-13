У мережі розповіли, як в Одесі готувалися до візиту двох президентів Володимира Зеленського і Анджея Дуди

Про це повідомили місцеві жителі, оприлюднивши відео. 

Так, наприклад, на вулиці Качинського комунальники всю ніч фарбували, білили і навіть "залатали" ями на дорогах.

«Ми всі сподівалися на якісні зміни, а отримали все ті ж латання дірок», - говорить одеситка.

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Gepostet von Lilia Leonidova am Dienstag, 13. Oktober 2020

Крім того, вздовж дороги на Французькому бульварі прибрали сміттєві баки. Про це розповіла інша одеситка ТСН.

"Спочатку вирішила, що це хулігани вкрали і куди перенесли. Я пройшлася ще в інший бік, але і там їх не було. На дорозі стояли правоохоронці. Згодом повз промчав кортеж і все стало зрозуміло", - повідомила вона.

Зазначимо, що пересувався Зеленський по Одесі в кортежі, для якого заздалегідь перекрили цілий ряд вулиць.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня в Одесу приїжджали президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Лідери двох країн брали участь у роботі українсько-польського економічного форуму. 

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