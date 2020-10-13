У мережі розповіли, як в Одесі готувалися до візиту двох президентів Володимира Зеленського і Анджея Дуди

Про це повідомили місцеві жителі, оприлюднивши відео.

Так, наприклад, на вулиці Качинського комунальники всю ніч фарбували, білили і навіть "залатали" ями на дорогах.

«Ми всі сподівалися на якісні зміни, а отримали все ті ж латання дірок», - говорить одеситка.

Ожидали изменений? Вот они! Подготовка к приезду Президента( Gepostet von Lilia Leonidova am Dienstag, 13. Oktober 2020

Крім того, вздовж дороги на Французькому бульварі прибрали сміттєві баки. Про це розповіла інша одеситка ТСН .

"Спочатку вирішила, що це хулігани вкрали і куди перенесли. Я пройшлася ще в інший бік, але і там їх не було. На дорозі стояли правоохоронці. Згодом повз промчав кортеж і все стало зрозуміло", - повідомила вона.

Зазначимо, що пересувався Зеленський по Одесі в кортежі, для якого заздалегідь перекрили цілий ряд вулиць.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня в Одесу приїжджали президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Лідери двох країн брали участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

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