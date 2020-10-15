Молодшому грабіжникові всього 13 років

В Одесі викрили банду грабіжників, одному з яких всього 13 років

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба регіональної Нацполіції .

За повідомленнями правоохоронців, у нічний час доби біля Одеського залізничного вокзалу на Куликовому полі зловмисники з кулаками накинулися на чоловіка, який проходив повз, і відібрали у нього мобільний телефон вартістю 30 тисяч гривень. Постраждалий одесит звернувся в поліцію.

Пізніше копи з'ясували, що нападники приїхали з Ізмаїла. Одному з них 31 рік, а другому всього 13 років.

На той момент смартфон вони встигли продати всього за 3 тисячі гривень, а виручку від видобутку роздягли між собою. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження гаджета.

За словами слідчого, старший із затриманих перебуває під вартою. Йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. До молодшого, оскільки він ще не досяг 14 років - саме з цього віку починається кримінальна відповідальність, застосують примусові заходи виховного характеру.

До цього ми повідомляли, що в Одесі Підлітки атакували кіоски і крали тютюнові вироби.

Так, за даними поліції, юнаки за допомогою монтування зламували вітринні ролети і виносили з кіосків тютюнові вироби.

Всю викрадену продукцію вони продавали з рук і" пригощали " друзів.

Правопорушниками, особи яких поліцейські встановили в ході проведення слідчих дій, виявилися двоє одеситів у віці 15 і 16 років.

Своїми діями хлопці завдали власникам торгових закладів збитків на суму близько 15 тисяч гривень.

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